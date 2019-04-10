الاتفاق يتلقى أنباء سارة قبل مباراة الاتحاد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي أنباء سارة قبل مباراة الفريق الهامة أمام اتحاد جدة بدوري المحترفين.

ويلتقي الاتفاق مع الاتحاد في الجولة الثامنة والثلاثية ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الاتفاق علي الخيبري إصابته بشد بسيط في العضلة الخلفية للفخذ.

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ويحتاج اللاعب أسبوعاً من أجل التعافي والعودة، لتنتهي حالة القلق التي سيطرت على الجميع في الدمام من غياب اللاعب حتى نهاية الموسم.

وظهرت مخاوف من عودة إصابة مدافع الاتفاق بتمزق في عضلة الفخذ، والتي تعرض لها مسبقاً، مما كان يهدد بانتهاء موسم اللاعب، لكن أشعة الرنين المغناطيسي أنهت الأزمة.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق الاتفاقي في مباراته أمام الاتحاد بالجولة بعد المقبلة يوم 18 أبريل الجاري، حيث سيغيب عن لقاء الجولة الـ27 أمام فريق الفتح غداً الخميس.