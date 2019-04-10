هل ينجح ميسي الليلة في التخلص من نحس الدور ربع النهائي؟

يستعد نادي ​برشلونة​ الإسباني الليلة لمواجهة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​ لكرة القدم.

وسيحاول نجم الفريق الكتالوني، ​ليونيل ميسي​ Lionel Messi ، لفك نحس الدور ربع النهائي، حيث لم ينجح في تسجيل أي هدف في آخر 11 مباراة في هذا الدور مع البلاوغرانا.

ويعود آخر هدف لميسي في الدور ربع النهائي، لعام 2013، أمام نادي باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن النجم الأرجنتيني من هز الشباك خلال هذا الدّور من المسابقة.