برشلونة يستعيد نجمه قبل موقعة اليونايتد

أبدى سعيد شيبة، المدرب الجديد لشباب الحسيمة، تفاؤله بشأن مستقبل الفريق بالدوري المغربي.

وقال شيبة، في تصريحات إذاعية، إن هناك رغبة قوية لدى اللاعبين للهروب من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب، مشيرًا إلى أنه يأمل في قيادة الفريق للعودة من جديد لنغمة الانتصارات.

وأضاف "تبدو المهمة صعبة للوهلة الأولى؛ بسبب الظروف الحالية، واقتراب الدوري من نهايته، واحتدام المنافسة بين الجميع".

وتابع "لكننا نملك الحافز والرغبة في مغادرة مناطق الخطر والتطلع للأفضل وهذا الوضع حفزني كثيرًا، كي أقبل هذه المهمة".

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وأكد "ما لمسته من حماس لدى اللاعبين في أول الحصص التدريبية شيء رائع بالفعل، ويمكنني القول أننا سنخوض المباريات المتبقية، وكأنها مواجهات نهائية لا تحتمل الخطأ".

ودعا شيبة، أنصار النادي للالتفاف حول فريقهم في الوقت الحالي، كما أن أن إدارة النادي خصصت له مكافأة مالية تحفيزية مهمة لقيادة الفريق لضمان بقائه بين الكبار لم يتم الكشف عنها.

يذكر أن شباب الحسيمة يحتل المرتبة الأخيرة في ترتيب فرق الدوري بـ22 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن الهروب من الهبوط والذي يحتله الفتح الرباطي، الذي لعب مباراة أكثر، قبل 6 جولات على نهاية البطولة.