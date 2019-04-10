رسالة خاصة من هداف الدوري السعودي لجماهير النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

وجه المهاجم الدولي عبد الرزاق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رسالة خاصة لجماهير العالمي قبل موقعة الكلاسيكو. ويستضيف النصر نظيره الاتحاد في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على إستاد الملك فهد الدولي. وغرد حمدالله عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مطالباً جماهير النصر بمؤازرة الفريق في مباراة الاتحاد المقبل. وقال الهداف المغربي:"هكذا نريدكم معانا يوم السبت يا جمهور العالمي لمؤازرتنا و تشجيعنا على الفوز ان شاء الله ". ويتربع عبد الرزاق حمدالله على عرش هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 هدفاً.

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