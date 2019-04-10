يبدأ المنتخب الاماراتي للشباب تحت 19 عام تجمعه الداخلي غدا الخميس بدبي استعدادا للسفر إلى السعودية لمواجهة نظيره السعودي ودياً يومي 14 و 16 نيسان/أبريل الجاري .
وتأتي ضمن استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 التي ستنطلق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل .
وتضم قائمة المنتخب الاماراتي المغادرة الى السعودية 22 لاعباً اختارهم المدير الفني الكرواتي فيردو ميلين وهم : سيف عبيد الزعابي ( اتحاد كلباء ) نواف سالم ضاوي ، راكان وليد صالح ، أحمد سلطان أحمد ، زايد سلطان الزعابي ، أحمد محمد الحمادي ، مبارك أحمد مبارك ، محمد عبدالله الوافي ( الجزيرة ) فهد بدر طارش ( الإمارات ) علي عبدالله النقبي ( خورفكان ) عبدالعزيز محمد البلوشي ، محمد عيسى جمعة ، حارب عبدالله سهيل ( شباب الأهلي دبي ) حميد جمال الحوسني ، عبدالله أحمد عبدالله ( عجمان ) عيسى خلفان الحراصي ( العين ) ، حمد عبدالله المقبالي ( الفجيرة ) محمد عبدالرحمن المازمي ( النصر ) عبدالله حمد المنهالي ، راشد عبدالله مال الله ( الوحدة ) عبدالله بدر حسن كركي ، مبارك طارق مطر ( الوصل ) .
وكان المنتخب الشاب سبق ان خاض مباراتين وديتين مع نظيره منتخب أذربيجان يومي 22 و 24 آذا /مارس الماضي في معسكره الأخير في العاصمة باكو حيث تعادل في المباراة الأولى 1-1 وفاز في المباراة الثانية بنتيجة 1-0 سجله اللاعب حميد جمال .
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب الاماراتي يخوض وديتين امام نظيره السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.