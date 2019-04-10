منتخب الشباب الاماراتي يخوض وديتين امام نظيره السعودي

يبدأ ​المنتخب الاماراتي للشباب تحت 19 عام​ تجمعه الداخلي غدا الخميس بدبي استعدادا للسفر إلى السعودية لمواجهة نظيره السعودي ودياً يومي 14 و 16 نيسان/أبريل الجاري .

وتأتي ضمن استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات ​كأس آسيا للشباب تحت 19​ التي ستنطلق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل .

وتضم قائمة المنتخب الاماراتي المغادرة الى السعودية 22 لاعباً اختارهم المدير الفني الكرواتي فيردو ميلين وهم : سيف عبيد الزعابي ( ​اتحاد كلباء​ ) نواف سالم ضاوي ، راكان وليد صالح ، أحمد سلطان أحمد ، زايد سلطان الزعابي ، أحمد محمد الحمادي ، مبارك ​أحمد مبارك​ ، محمد عبدالله الوافي ( ​الجزيرة​ ) فهد بدر طارش ( ​الإمارات​ ) علي عبدالله النقبي ( خورفكان ) عبدالعزيز ​محمد البلوشي​ ، محمد عيسى جمعة ، حارب عبدالله سهيل ( ​شباب الأهلي دبي​ ) حميد جمال الحوسني ، عبدالله أحمد عبدالله ( ​عجمان​ ) عيسى خلفان الحراصي ( العين ) ، حمد عبدالله المقبالي ( الفجيرة ) محمد عبدالرحمن المازمي ( النصر ) عبدالله حمد المنهالي ، راشد عبدالله مال الله ( الوحدة ) عبدالله بدر حسن كركي ، مبارك طارق مطر ( الوصل ) .

وكان المنتخب الشاب سبق ان خاض مباراتين وديتين مع نظيره ​منتخب أذربيجان​ يومي 22 و 24 آذا /مارس الماضي في معسكره الأخير في العاصمة باكو حيث تعادل في المباراة الأولى 1-1 وفاز في المباراة الثانية بنتيجة 1-0 سجله اللاعب حميد جمال .