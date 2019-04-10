الدوري الأوروبي: إيمري يريد استقرارا في أداء أرسنال لمواجهة نابولي

حض المدرب الإسباني ​أوناي إيمري​ لاعبي فريقه ​أرسنال​ الإنكليزي على تقديم أداء ثابت ومستقر، قبل استضافة ​نابولي​ الإيطالي الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "​يوروبا ليغ​" في كرة القدم.

وتعرض أرسنال لنكسة في سعيه لإنهاء الدوري المحلي في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، اذ سقط أمام مضيفه إيفرتون في المرحلة 33 بهدف نظيف، وتراجع للمركز الخامس بفارق نقطة خلف ​توتنهام​ الرابع (آخر المراكز المؤهلة).

وستكون "يوروبا ليغ" فرصة ملائمة لأرسنال لضمان المشاركة في المسابقة الأم، اذ سيتمكن في حال تتويجه بلقبها، من المشاركة في دوري الأبطال بصرف النظر عن ترتيبه المحلي، بموجب أنظمة الاتحاد القاري.

ويسعى أرسنال أقله الى تكرار إنجاز الموسم الماضي ببلوغ الدور نصف النهائي، وسيواجه الخميس فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يخوض المنافسات بعد خروجه من الدور الأول لدوري الأبطال.

ويعاني نابولي الذي يجد نفسه للموسم الثاني مضطرا للاكتفاء بمركز الوصافة في الدوري المحلي خلف ​يوفنتوس​ القريب من حسم لقب الموسم للمرة الثامنة تواليا، من أداء متراجع في الفترة الماضية، اذ سقط في فخ التعادل في بطولة إيطاليا أمام جنوى 1-1 الأحد.

والتقى الفريقان مرة واحدة سابقا قاريا، وذلك في دور المجموعات لدوري الأبطال في 2013-2014، وتبادلا الفوز 2-صفر ذهابا وإيابا.

Advertisements

ويحل الفريق الإنكليزي الثاني في هذا الدور، ​تشيلسي​، ضيفا على سلافيا براغ التشيكي في أول مواجهة قارية بينهما.

ويسعى الفريق اللندني الى تفادي المصير ذاته لإشبيلية الذي خرج من الدور السابق بشكل مفاجئ على يد الفريق التشيكي بعد التعادل 2-2 ذهابا في إسبانيا، والخسارة 3-4 في الوقت الإضافي إيابا.

وسيكون تشيلسي إزاء معضلة في حال أراد هازارد الرحيل، اذ أن النادي معاقب من الاتحاد الدولي (فيفا) بمنع التعاقدات لفترتي انتقالات مقبلتين. ومن المقرر أن يتم النظر الخميس في استئناف قدمه تشيلسي بهذا الشأن.

والنادي الإنكليزي هو ثالث فريق من حيث عدد المباريات المتتالية دون خسارة في هذه المسابقة، خلف ​أتلتيكو مدريد الإسباني​ (15 مباراة بين الثالث من تشرين الثاني2011 و25 تشرين الأول2012)، وإينتراخت فرانكفورت مع 14.

وسيكون في إمكان الفريق الألماني معادلة الرقم القياسي بحال عدم خسارته الخميس أمام مضيفه ​بنفيكا البرتغالي​. وخلال الموسم الحالي، فاز فرانكفورت في ثماني مباريات وتعادل في اثنتين، وتبدأ سلسلته من آخر مشاركة في يوروبا ليغ في موسم 2013-2014.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهة إسبانية بين ​فياريال​ و​فالنسيا​. والتقى الفريقان في نصف نهائي المسابقة عام 2004 (كانت تعرف باسم كأس الاتحاد) في مباراة انتهت لصالح فالنسيا الذي توج بعدها باللقب.