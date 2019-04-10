انتر ينافس بايرن ميونيخ على غوندوغان

يبدي نادي انتر ميلان اهتمامه بلاعب ​مانشستر سيتي​ ايلكاي ​غوندوغان​.

ورفض لاعب خط الوسط التفكير في محادثات بشأن صفقة جديدة مل أثار ايضا اهتمام ​بايرن ميونيخ​.

ومع ذلك، تفيد تقارير صحافية ايطالية بأن انتر يحرص أيضا.

Advertisements

في الواقع، كان المسؤول في ​الإنتر​ بييرو أوسيليو في لندن لرؤية غوندوغان في المباراة ضد ​توتنهام​.

واعترف مدرب السيتي ​بيب غوارديولا​ مؤخرًا بالقول: "نحاول التحدث معه، نريده أن يمدد العقد في الوقت الحالي. الأمس أفضل من اليوم، واليوم أفضل من الغد. ولكن إذا كان لا يريد ذلك، فلا يمكننا ذلك".

وتابع: "لو كان راغبا 100٪ لكانت الصفقة قد تمت، لكننا ما زلنا في مفاوضات".