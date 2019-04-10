انتر ينافس بايرن ميونيخ على غوندوغان

يبدي نادي انتر ميلان اهتمامه بلاعب مانشستر سيتي ايلكاي غوندوغان.
ورفض لاعب خط الوسط التفكير في محادثات بشأن صفقة جديدة مل أثار ايضا اهتمام بايرن ميونيخ.
ومع ذلك، تفيد تقارير صحافية ايطالية بأن انتر يحرص أيضا.
في الواقع، كان المسؤول في الإنتر بييرو أوسيليو في لندن لرؤية غوندوغان في المباراة ضد توتنهام.
واعترف مدرب السيتي بيب غوارديولا مؤخرًا بالقول: "نحاول التحدث معه، نريده أن يمدد العقد في الوقت الحالي. الأمس أفضل من اليوم، واليوم أفضل من الغد. ولكن إذا كان لا يريد ذلك، فلا يمكننا ذلك".
وتابع: "لو كان راغبا 100٪ لكانت الصفقة قد تمت، لكننا ما زلنا في مفاوضات".
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