طاقم سعودي يضبط مواجهة أولسان الكوري و كاواساكي الياباني

يلعب بعد قليل ​أولسان الكوري الجنوبي​ ضد ضيفه نظيره ​كاواساكي الياباني​ وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من ​دوري أبطال آسيا​ للمجموعة الثامنة والتي تضم الى جانبهما ايضا كل من ​سيدني اف سي الاسترالي​ و​شنغهاي الصيني​ اللذين يلعبان الان وانتهى الشوط الاول بينهما بالتعادل 2-2 .

وكلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم ​تركي الخضير​ لقيادة اللقاء ويعاونه كل من ​محمد العبكري​ مساعد أول و​خلف زيد​ مساعد ثاني .

ويتصدر اولسان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن كاواساكي الياباني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط الذي يتفوق بفارق الاهداف عن شنغهاي الثالث بينما يتذيل سيدني اف سي الترتيب برصيد نقطة واحدة .