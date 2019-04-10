طاقم سعودي يضبط مواجهة أولسان الكوري و كاواساكي الياباني

يلعب بعد قليل أولسان الكوري الجنوبي ضد ضيفه نظيره كاواساكي الياباني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للمجموعة الثامنة والتي تضم الى جانبهما ايضا كل من سيدني اف سي الاسترالي وشنغهاي الصيني اللذين يلعبان الان وانتهى الشوط الاول بينهما بالتعادل 2-2 .
وكلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير لقيادة اللقاء ويعاونه كل من محمد العبكري مساعد أول وخلف زيد مساعد ثاني .
ويتصدر اولسان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن كاواساكي الياباني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط الذي يتفوق بفارق الاهداف عن شنغهاي الثالث بينما يتذيل سيدني اف سي الترتيب برصيد نقطة واحدة .
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