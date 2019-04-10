ماندزوكيتش يفلت من العقوبة بعد دهس لاعب ميلان

أفلت الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، من عقوبة شديدة، بعدما حاول ضرب أليسيو رومانيولي، مدافع ميلان، خلال مباراة الفريقين الأخيرة، بالجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي قررت عدم معاقبة ماندزوكيتش، بالرغم من ظهوره في شاشات التليفزيون، وهو يحاول ضرب رومانيولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيان الصادر بشأن تلك الواقعة يرى أن ما فعله ماندزوكيتش لا يرتقي إلى وصفه بالسلوك العنيف، لذلك لن يعتمد أي إجراء تأديبي ضد مهاجم يوفنتوس.

يشار إلى أن الواقعة لم تُكتب في تقرير حكم المباراة، فيما لم يلاحظها حكم اللقاء، أو مساعديه من حكام تقنية الفيديو.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ماندزوكيتش مهدد بتلقي عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإيقاف لأربع مباريات.