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دوناروما يحاول العودة قبل قمّة لاتسيو يوم السبت

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أفادت تقارير صحافية إيطالية أن حارس نادي ​ميلان​ ​جيانلويجي دوناروما​ Gianluigi Donnarumma يصارع الزّمن للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام أودينيزي قبل أسبوع، وحرمته من المشاركة في لقاء يوفنتوس يوم السبت الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن دوناروما يعمل جاهدا للتعافي من تلك الإصابة، قبل مواجهة ​لاتسيو​ يوم السبت القادم، على ملعب سان سيرو، والتي ستكون مهمة جدا بالنسبة لصراع التأهل إلى مسابقة عبر المركز الرابع.

ويحتل ميلان حاليا المركز الرابع تقاسما مع أتالانتا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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