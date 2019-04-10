تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب الدولي المغربي نور الدين امرابط نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مباراة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.
ويستضيف النصر نظيره فريق الاتحاد مساء السبت في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي.
الجهاز الطبي بالنصر أكد حاجة اللاعب المغربي لآسبوع آخر للعلاج للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الرائد بالجولة الماضية.
وأصيب امرابط في لقاء الرائد، حيث غادر اللاعب مباشرة إلى البرتغال لعرض إصابته على طبيب متخصص هناك.
وكان النصر قد سحق نظيره الرائد بخمسة أهداف في المباراة الماضية، ليواصل التربع على عرش صدارة الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر امرابط خارج حسابات النصر في كلاسيكو الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.