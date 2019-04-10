امرابط خارج حسابات النصر في كلاسيكو الاتحاد

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب الدولي المغربي نور الدين امرابط نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مباراة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

ويستضيف النصر نظيره فريق الاتحاد مساء السبت في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي.

الجهاز الطبي بالنصر أكد حاجة اللاعب المغربي لآسبوع آخر للعلاج للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الرائد بالجولة الماضية.

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وأصيب امرابط في لقاء الرائد، حيث غادر اللاعب مباشرة إلى البرتغال لعرض إصابته على طبيب متخصص هناك.

وكان النصر قد سحق نظيره الرائد بخمسة أهداف في المباراة الماضية، ليواصل التربع على عرش صدارة الدوري السعودي.