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الهلال يدخل معسكراً مغلقاً في جدة استعداداً لمباراتي أهلي جدة

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في معسكر مغلق غداً الخميس استعداداً لمباراتي أهلي جدة في الدوري وكأس زايد للأبطال.

ويقيم فريق الهلال بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش معسكراً في مدينة جدة، غداً الخميس حتى يوم الاثنين المقبل استعداداً للقائي الأهلي.

ويعمل الكرواتي ماميتش على تجهيز لاعبيه للمواجهة المرتقبة بشكل خاص، في ظل صراعه الناري مع النصر على الصدارة.

الهلال سيحل ضيفاً على الأهلي بعد غداً الجمعة في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين ضمن منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

ثم يعود الزعيم الهلالي لمواجهة الأهلي مرة أخرى يوم الأثنين المقبل في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأبطال على نفس الملعب، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.

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