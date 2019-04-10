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رواتب لاعبي اليونايتد ستنخفض 25 بالمئة في هذه الحالة

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اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان رواتب لاعبي نادي ​مانشستر يونايتد​ ستنخفض بنسبة 25 بالمئة في حال فشل الفريق الانكليزي في التأهل الى ​دوري ابطال اوروبا​ الموسم القادم من خلال احتلال احد المراكز الاربعة الاول.

واضافت الصحيفة البريطانية ان هذا الامر قد يساهم في حصول نادي الاسباني على متوسط ميدان ​اليونايتد​ الفرنسي بول ​بوغبا​ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يسعى النادي الملكي الى ضم اكثر من لاعب الى الفريق وعلى راسهم لاعب نادي ​​ البلجيكي ايدين ​هازارد​ ولاعب اليونايتد بول بوغبا. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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