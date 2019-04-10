رواتب لاعبي اليونايتد ستنخفض 25 بالمئة في هذه الحالة

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان رواتب لاعبي نادي ​مانشستر يونايتد​ ستنخفض بنسبة 25 بالمئة في حال فشل الفريق الانكليزي في التأهل الى ​دوري ابطال اوروبا​ الموسم القادم من خلال احتلال احد المراكز الاربعة الاول.

واضافت الصحيفة البريطانية ان هذا الامر قد يساهم في حصول نادي ريال مدريد الاسباني على متوسط ميدان ​اليونايتد​ الفرنسي بول ​بوغبا​ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يسعى النادي الملكي الى ضم اكثر من لاعب الى الفريق وعلى راسهم لاعب نادي ​تشيلسي​ البلجيكي ايدين ​هازارد​ ولاعب اليونايتد بول بوغبا.