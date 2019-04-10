رواتب لاعبي اليونايتد ستنخفض 25 بالمئة في هذه الحالة

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان رواتب لاعبي نادي مانشستر يونايتد ستنخفض بنسبة 25 بالمئة في حال فشل الفريق الانكليزي في التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم القادم من خلال احتلال احد المراكز الاربعة الاول.
واضافت الصحيفة البريطانية ان هذا الامر قد يساهم في حصول نادي ريال مدريد الاسباني على متوسط ميدان اليونايتد الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يسعى النادي الملكي الى ضم اكثر من لاعب الى الفريق وعلى راسهم لاعب نادي تشيلسي البلجيكي ايدين هازارد ولاعب اليونايتد بول بوغبا.
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