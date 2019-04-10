باريس سان جيرمان يضع مورينيو على جدول الأعمال

يضع ​باريس سان جيرمان​ المدرب البرتغالي جوزيه ​مورينيو​ على جدول أعماله.

ومع ذلك، فإن أي تحرك لمدرب مانشستر يونايتد السابق لن يحدث حتى العام المقبل على أقرب تقدير.

وأعرب مورينيو عن طموحه للعمل في فرنسا، على الرغم من أن الاهتمام من قبل ليون قلل تراجع من خلال تصريحات الرئيس ​جان ميشيل أولاس​.

إدارة باريس سان جيرمان سعيدة حاليا بتوماس ​توخيل​، وفقًا لتقارير Le 10 Sport، لكن يجب أن يكون مورينيو قيد الدراسة في حال تحول الأمور دون مستواها في الموسم المقبل.

وما زال طموح رئيس نادي باريس سان جيرمان ​ناصر الخليفي​ الفوز بدوري الأبطال.