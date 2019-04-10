نكونكو على استعداد للمطالبة بترك باريس سان جيرمان

يبدو كريستوفر نكونكو مستعدا للمطالبة بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف.
وشهد لاعب خط الوسط فشل صفقة الانتقال إلى ارسنال في يوم الموعد النهائي من الانتقالات الشتوية، وهو يبقى على رادار ارسنال.
وتقول صحيفة "لو باريزيان" إن نكونكو يريد ترك باريس سان جيرمان هذا الصيف بعدما شعر المدرب توماس توخيل بالإحباط. يعتقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أن توخيل قد خرق وعوده بشأن اللعب المنتظم.
ونكونكو مرتبط بـ "بي اس جي" حتى العام 2020، ويبدو انه مستعد الآن للمطالبة بالرحيل.
في الواقع، أبلغ اللاعب المدير الرياضي في باريس سان جيرمان انتيرو هنريكي بأنه لن يفكر في عقد محادثات جديدة.
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