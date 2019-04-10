شكرا لقرائتكم 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى، بالكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل باستاد السويس.
وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن سبب الاكتفاء بـ10 آلاف مشجع يرجع إلى سعة ملعب استاد السويس الذى يقل بكثير عن استاد برج العرب، الذى يستضيف مباراة الأهلى وصن داونز بدورى الأبطال السبت المقبل بـ30 ألف مشجع.
يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا فى مباراة الذهاب بالمغرب.
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