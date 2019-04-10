شكرا لقرائتكم حافلات استقبال ضيوف قرعة كأس أفريقيا فى مطار القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك صفحة الاتحاد المصرى لكرة القدم صور حافلات استقبال ضيوف قرعة كأس أفريقيا فى مطار القاهرة، استعدادا لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية بمصر.

وفى نفس السياق تزين مطار القاهرة الدولى بأعلام المنتخبات المشاركة فى الحدث الأفريقى الأهم كأس أمم أفريقيا 2019، التى ستقام فى مصر بداية من يوم 21 يونيو المقبل، وذلك من أجل الاستعداد لاستقبال الوفود وممثلى المنتخبات الذين سيتواجدون فى حفل قرعة البطولة الذى سيقام يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

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جدير بالذكر أن المنتخبات الـ24 المتأهلة لأمم أفريقيا 2019، هى مصر (مستضيفة البطولة)، السنغال، مدغشقر، المغرب، الكاميرون، مالى، بوروندى، الجزائر، نيجيريا، غانا، كوت ديفوار، غينيا، انجولا، موريتانيا، تونس، غينيا بيساو، نامبيبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، بينين، زيمبابوى، الكونغو الديموقراطية، وجنوب أفريقى.