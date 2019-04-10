شكرا لقرائتكم نادى 6 أكتوبر يدشن مشروع للتعارف الجاد تحت مسمى "الزواج المبارك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جسدت الدراما المصرية فكرة "الخاطبة" فى مكتب متواضع أو سيدة تقوم بالتنقل بين المنازل وبحوزتها مجموعة صور لفتيات تعرض صورهن على راغب الزواج أو أسرته، ثم تكتمل الدائرة ويتم الزواج، وتطور الأمر بعد ذلك مع وجود التكنولوجيا التى احتلت كثيرًا من حياة المصريين، إلى إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن أن يعلن نادى اجتماعى عن قيامة بدور الخاطبة فى ظل وجود وسائل كثيرة للتكنولوجيا الحديثة والانفتاح المجتمعى الحالى شىء مثير وهو ما أثار حالة جدل بين أعضاء نادى 6 أكتوبر الاجتماعى.

أثار إعلان لنادى 6 أكتوبر الرياضى عن تدشينه مشروعا جديدا تحت مسمى "الزواج المبارك" بهدف وجود حلقة وصل بين السيدات اللاتى لديهم فتيات وأولاد أو أقارب مقبلين على الزواج من خلال ملء نموذج التعارف المتواجد بإدارة العلاقات العامة بالنادى مع سرية البيانات التى يملؤها مقدم الطلب".

وتضمن الإعلان أنه فى إطار جهود النادى لإيجاد حلول جذرية للمشاكل وكسر العزلة المجتمعية، التى تعوق زواج الأبناء جاء فكرة مشروع الزواج المبارك.

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وأوضح النادى فى إعلانه أن من يرغب عليه التقدم بطلب تعارف للزواج مع إرفاق صورة شخصية وتدوين السن والاسم والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة والوظيفة وموصفات فتى أو فتاة الأحلام.

اعلان مشروع الزواج المبارك داخل النادى