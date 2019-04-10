شكرا لقرائتكم سيف زاهر: مباراة الزمالك والمصرى بحكام مصريين بعد اعتذار الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى سيف زاهر، إن مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى المقرر لها غدا فى الجولة 28 بمسابقة الدورى العام، ستكون بحكام مصريين.
وكشف زاهر عبر برنامجه "وان تو" على الردايو، وجود أزمة لاستقدام حكام من تونس، نظرا لضيق الوقت، مستشهدا بحديث عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بأن الأمور صعبة جدا فى الوقت الحالى لاستقدام حكام من تونس.
وأكد الإعلامى أنه بنسبة كبيرة جدا تتجه الأمور إلى حكام مصريين بعدما اعتذر 5 حكام من دول أجنبية عن إدارة اللقاء دون أية أسباب.
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