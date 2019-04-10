شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد حازم إمام عن تدريبات الزمالك 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن المشاركة فى التدريبات الجماعية لمدة 10 أيام، بسبب الإصابة التى تعرض لها بشد فى عضلة السمانة، خلال مشاركته فى مباراة سموحة. وكانت الأشعة التى خضع لها أثبتت إصابته بشد قوى فى عضلة السمانة، ويخضع حازم إمام لبرنامج علاجى فى الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية. Advertisements ويغيب حازم إمام عن مباراتى فريقه أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها غدا الخميس فى إطار الجولة 28 بالدورى وحسنية أغادير المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية.

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