شكرا لقرائتكم مدرب المصرى البورسعيدى: خطة جديدة للفوز على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصرى البورسعيدى، إن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال رسم خطة جديدة للفوز على الزمالك غدا فى قمة الجولة 28 بالدورى العام.

أضاف حمد عبر برنامج "أون سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر على الردايو، أن إيهاب جلال المدير الفنى انتهى من وضع خطة جديدة للفوز على الزمالك يلعب بها الفريق لأول مرة فى الدورى العام، وقام بتجربتها فى مباراتين ودتين خلال الأيام الماضية.

وأكد حمد أن اللعب الممتع والثلاث نقاط الهدفالاساسى امام الزمالك مضيفا أبلغنا اللاعبين بضرورة اللعب بأريحية كبيرة والتحرر من لك الضغوط والتركيز على تقديم أداء ممتع وخطف نقاط المباراة الثلاثة، خاصة أن الزمالك فريق كبير يتصدر الدورى العام ولديه لاعبين لعى أعلى مستوى.

وقال المدرب العام لفريق المصرى إن فريقه يحارب من أجل دخول المربع الذهبى فى منافسة شرسة على المركز الرابع مع مصر المقاصة والمقاولون العرب وأن المباراة تعتبر هامى جدا فى طريق الوصول للمركز الرابع.