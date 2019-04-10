شكرا لقرائتكم بداية زوران مع الهلال.. الأفضل خلال مسيرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتبر انطلاقة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال مع فريقه الحالي، أفضل بداية له مع جميع الفرق التي سبق تدريبها، بعدما حقق 11 انتصاراً في أول 16 مباراة يقودها مدرب النصر السابق، بعدما جمع 20 نقطة في الدوري من "27 نقطة"، فيما كسب 6 نقاط من أصل 9 في دوري أبطال آسيا، وحقق فوزان وتعادلا في كأس زايد للأندية الأبطال في الأدوار الإقصائية، وكسب مواجهة ربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق.

وتعاقد الهلال مع زوران أواخر يناير الماضي، وكان الفريق يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخسر صدارة الترتيب عقب الهزيمة بثلاثية لهدفين أمام النصر الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة.

زوران في مؤتمر صحافي مع الهلال

وجاءت انطلاقة زوران مع الهلال مشابهة لبداياته مع الأندية التي أشرف عليها، بالتعادل في 3 مباريات والتعثر مرتين بجانب تحقق 11 فوزا، خلال أول 16 مباراة تواجد فيها على دكة الهلال، عندما فاز في 5 مباريات متتالية على الفتح 4-1و الباطن 3-2 والقادسية 4-1 وكسب الاتحاد السكندري 3-0 في ذهاب ربع نهائي كأس زايد وفاز ضد الاتحاد 2-0، وتعادل بعدها مع الفريق المصري سلبا في الإياب، ثم انتصر على الفيصلي 2- 1 بالدوري، وعلى العين بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا، إلا أنه تعثر أمام الوحدة 1-1 بالدوري، بعدها تفوق على الدحيل القطري 3-1 في الآسيوية وعلى الأهلي جدة 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتعادل سلبيا مع أحد وخسر لقاء صدارة الدوري ضد النصر بعدها، قبل أن يستعيد الفريق اتزانه بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك عقب الفوز بصعوبة على الاتفاق 3-1 وبعدها حقق الانتصار بثلاثية لهدفين ضد الحزم في الدوري، لكن الفريق تعثر في المواجهة التالية بهدفين لهدف ضد فريق الاستقلال الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

المدرب الكرواتي زوران

واهتزت شباك الهلال مع زوران في مبارياته 16 مرة، بمعدل هدف في كل لقاء، في حين كانت نسبة الأهداف المستقبلة مع النصر الأفضل بـ 11 فقط في أول 16 مباراة، بينما استقبل مع دينامو زغرب 14 هدفا والعين 22 هدفا في أول 16 لقاء.

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وعلى مستوى تسجيل الأهداف.. أحرز الهلال تحت قيادته 33 هدفا، وهو أقل من الرقم الذي حققه مع العين "39 هدفا" و دينامو زغرب "37 هدفا"، ويعد مشواره مع النصر في أول 16 مباراة الأقل تهديفيا بـ "28".

زوران في مؤتمر صحافي مع دينامو زغرب الكرواتي

وفي أول 16 مباراة في بداية مشواره بكرواتيا مع دينامو، فاز ماميتش في 11 مباراة وتعثر 3 مرات وتعادل في مباراتين، وأشرف زوران على الفريق الكرواتي لمدة 975 يوما، خاض خلالها 140 لقاء، كسب 97 مواجهة، وتعادل 20 مرة، وخسر في 23 لقاء، واعتمد على 66 لاعبا، وحقق لقب الدوري في ثلاث مواسم متتالية بجانب الظفر بلقب الكأس في كرواتيا مرتين.

زوران خلال إشرافه على النصر السعودي سابقا

وفي الأول من يوليو 2016 انتقل إلى تدريب النصر السعودي، الذي قاده لمدة 212 يوما، وشهدت المباريات الـ 16 الأولى 11 انتصار و3 هزائم وتعادلين لزوران مع النصر، حيث انتصر على الفتح 4-1، وخسر المواجهة التالية ضد الاتفاق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على القادسية بهدف دون مقابل، وعاد للتعثر مرة أخرى أمام الخليج 1-0، وبعدها كسب 7 مباريات، بداية من الوطن 3-1 والوحدة 3-0 والأهلي بهدف نظيف والوحدة 1-0 والفيصلي 2-1 والرائد 3-1 ثم الاتحاد 1-0، وخسر أمام التعاون 2-1، ثم فاز على الباطن 4-0 وتعادل في مباراتين متتاليتين، الأولى ضد الشباب 1-1 وبذات النتيجة أمام الهلال، قبل أن يكسب الفتح 2-1.

وخلال 21 مواجهة، كسب زوران 15 مباراة، وخسر 4 مباريات، فيما تعادل في مواجهتين، وجمع 47 نقطة، وسجل فريقه 40 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 14 مناسبة، لكنه لم يحقق أي لقب مع النصر.

زوران و عموري مع العين الإماراتي

وفسخ زوران تعاقده مع النصر، للانتقال إلى العين الإماراتي، الذي وقع معه مطلع فبراير 2017، وتواجد مع الفريق لمدة 728 يوما، وتعثر أيضا زوران مع الفريق الإماراتي في أول 16 مباراة، وحقق أسوأ بداية له في أول 16 مباراة مقارنة بالأندية الأخرى التي دربها، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 3 مواجهات وفاز في تسع.

واستمرت مسيرة زوران مع العين لمدة 68 مباراة، خسر 11 لقاء وتعادل في 15 مناسبة، وانتصر 42 مرة، وحقق ثنائية الدوري والكأس في موسم 2017-2018، بجانب حصول الفريق الإماراتي على المركز الثاني والميدالية الفضية في مونديال الأندية 2018 بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ديسمبر الماضي.