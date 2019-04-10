يوسوفا موكوكو: 14 عاما... 36 هدفا... وعقد رعائي بالملايين

اسماء السيد - كشفت تقارير صحافية ألمانية الأربعاء أن شركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية وقعت عقدا رعائيا مع يوسوفا موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 14 عاما، قد يعود عليه بملايين الدولارات في الأعوام المقبلة.

ويبرز موكوكو بشكل كبير في صفوف فريق دورتموند لما دون 17 عاما، وسجل هذا الموسم 36 هدفا في 21 مباراة خاضها.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار، الى أن أداء موكوكو الذي يتوقع أن يكون من أبرز المواهب محليا في الأعوام المقبلة، دفع الشركة الأميركية العملاقة الى توقيع عقد رعائي مغرٍ معه.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة دفعت للاعب عند التوقيع مليون يورو (1,1 مليون دولار)، وأن بنود العقد قد تجعله ينال ما يصل الى عشرة ملايين، لكن ذلك يرتبط ذلك بتطور مسيرته لاسيما احترافه اللعبة.

بموجب قوانين الدوري الألماني لكرة القدم، لا يمكن لموكوكو أن يشارك مع الفريق الأول لدورتموند قبل أن يتم السادسة عشرة من العمر، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

Advertisements

وانضم اللاعب المولود في الكاميرون، الى صفوف الفئات العمرية في دورتموند عام 2016 قادما من نادي سانت باولي في مدينة هامبورغ.

خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب ألمانيا لما دون 16 عاما، في العام 2017 عندما كان لا يزال في الثانية عشرة من العمر، وسجل ثلاثة أهداف في أربعة مباريات بقميص المنتخب الوطني.

وفي ظل الاهتمام الكبير باللاعب، تسعى إدارة دورتموند ومسؤولو منتخبات الشباب في الاتحاد الألماني، الى إحاطته بعناية تحميه وتضمن تطور موهبته وبروزه بشكل تدريجي، وهو ما حال حتى الآن دون استدعائه الى تشكيلة منتخب دون 17 عاما.

وقال مدرب هذا المنتخب ميكايل فايختباينر في تصريحات صحافية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "الاهتمام بيوسوفا لم يكن سهلا على اللاعب والمحيطين به (...) مع الأخذ في الاعتبار تطوره على المستوى الفردي وتمنيات عائلته، قررنا عدم استدعائه الى منتخب ما دون 17 عاما".