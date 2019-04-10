شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يتخلص الأهلى من صدمة صن داونز أمام المقاصة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر فريق الأهلى للمرة الأولى الليلة أمام جماهيره بعد الهزيمة المذلة التى تعرض لها أمام منافسه صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد، وذلك عندما يلاقى نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

س: هل يتخلّص الأهلى من "صدمة" صن داونز أمام المقاصة الليلة؟

ج : دون أدنى شك سيحاول لاعبو الأهلى الهروب من هذه الصدمة، عن طريق تحقيق فوز يعيد الهدوء لأروقة القلعة الحمراء، التى شهدت عقوبات قاسية على اللاعبين والجهاز الفنى ورسائل اعتذار من اللاعبين للجماهير الغاضبة.

س: ما أهداف الأهلى من مباراة المقاصة؟

ج : أى نتيجة أخرى بخلاف فوز الأهلى على المقاصة الليلة تعنى تقلص أماله نهائياً فى التتويج بالدورى هذا الموسم فى ظل سخونة المنافسة بينه وبين الزمالك المتصدر بفارق نقطتين عن المارد الأحمر لذا سوف يسعى لاعبو الأهلى للحفاظ على حظوظ الفوز بالدوري وعدم تحقيق نتيجة أخرى تحبط جماهيرهم مجدداً قبل موقعة صن دوانز.

س : ماذا فعلت جماهير الأهلى بعد صدمة صن دوانز ؟

ج: جماهير الأهلى رغم الصدمة القاسية التى تعيشها منذ خماسية صن دوانز لم تتخل عن دعم الفريق الأحمر، وأقبلت على شراء تذاكر موقعة صن دوانز رغم صعوبة حصول الأهلى على تأشيرة البقاء فى دوري الابطال واقعياً.

Advertisements

س: هل يجرى لاسارتى تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام المقاصة ؟

ج: سوف يجرى الأوروجوانى مارتن لارساتى المدير الفنى للأهلى تغييرات واسعة فى التشكيلة الحمراء أمام المقاصة، وهى فرصة ضرورية للاطمئنان على الدكة الحمراء ومدى جاهزيتها للمباريات الحاسمة المقبلة.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة وحسين الشحات وجونيور أجاى.

خط الهجوم: وليد أزارو.