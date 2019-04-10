شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سيف زاهر يكشف حكام مباراة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر، حكام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، المقرر لها غدا فى الجولة 28 بمسابقة الدورى العام. Advertisements - لمعرفة حكام مباراة الزمالك والمصرى اضغط هنا

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