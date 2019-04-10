شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والمقاصة.. صافرة معروف وشها حلو على الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره المقاصة فى إطار الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى.

وقد أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد معروف ويعاونه كل من سمير جمال وهانى عبد الفتاح، وأحمد عبد الله حكما رابعا ، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكما خامسا.

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ويعد تاريخ الأهلى مع صافرة معروف حافلا بالانتصارات، فقد أدار للأحمر 11 مباراة، لم يعرف الهزيمة سوى فى واحدة أمام الاتحاد السكندرى هذا الموسم، وفاز الأهلى فى 9 مباريات وتعادل مرة، وخسر مرة.

وتقام مباراة الأهلى مع المقاصة باستاد بتروسبورت بالجولة الثامنة والعشرون من المسابقة المحلية.