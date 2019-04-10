شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يبحث عن بديل مجدى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى بين أكثر من لاعب لتعويض قلب الدفاع محمد مجدى، الذى يغيب بسبب الإيقاف. Advertisements ويستعد الفريق لملاقاة الجونة، اليوم الأربعاء، باستاد الجيش بالسويس، لحساب الأسبوع الــ17 بمسابقة الدورى المحلى. وحرص المدرب البلجيكى خلال المران الأخير على تجهيز أكثر من لاعب للوقوف على الأجهز وإشراكه فى مواجهة الليلة.

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