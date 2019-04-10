شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحداث مؤسفة واشتباكات بين الأهلى والجزيرة لكرة الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نهائى بطولة الدورى لكرة الماء بين الأهلى والجزئيرة التى أقيمت أمس الثلاثاء، بنادى الصيد، أحداثاً مؤسفة من جانب لاعبى الفريقين، أثارت حالة من الفزع والرعب بين أعضاء نادى الصيد والمتابعون للمباراة التى فاز فيها الجزيرة.

ووقعت مشادة ساخنة بين لاعبى الفريقين والمدربين بشكل غريب ومؤسف خاصة بعدما تعدى لاعبو الفريق الأحمر على لاعبى الجزيرة بعد خسارتهم اللقاء.

وفتح اتحاد السباحة تحقيقا واسعاً فى هذه الأحداث وكشف مصدر داخل اتحاد السباحة تفاصيل الواقعة أنه فور انتهاء المباراة تعدى لاعبو الأهلى على الجزيرة وتعرض الجانبان لإصابات بالغة، لتقرر إدارة نادى الصيد الذى يستضيف اللقاء استدعاء الشرطة لفض المشاجرة، كما تم نقل المصابين للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف النادى.

وشهد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة الواقعة وقرر فتح تحقيق فيها، ومن ثم شطب المتجاوزين، فى الوقت الذى أكد مسئولو نادى الصيد فيه أن هناك تلفيات كبيرة يتم حصرها قبل مخاطبة اتحاد السباحة لتحملها.

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من جانبه قال رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى بالأهلى إنه فتح تحقيقا فى هذه الواقعة، موضحاً، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه طلب من جهاز كرة الماء بالنادى تقديم كل المعلومات والتفاصيل حول هذه الواقعة، وسيتم تقديم تقرير لمجلس الإدارة بشأن هذه الواقعة، وستكون هناك قرارات تجاه ما حدث فى نادى الصيد.

وشدد عبد القادر على أنه ستكون هناك عقوبات على أى مُخطئ فى هذا الأمر، مؤكداً أن الأمر محل اهتمام من قبل النادى بعيداً عن التحقيق الذى يُجريه اتحاد السباحة حيال الواقعة.