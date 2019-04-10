شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمباز يشارك فى اجتماعات المكتب الرئاسى للاتحاد الإفريقى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز المصري فى فاعليات اجتماع المكتب الرئاسى للاتحاد الافريقى والمقام حاليا بدولة المغرب. ويناقش الاجتماع الرئاسي للاتحاد الأفريقي تحديد أجندة الاتحاد الأفريقي ومواعيد البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ومناقشة تعديل لوائح الاتحاد الأفريقي. ويشارك في الإجتماع رئيس الأتحاد الافريقي للجمباز وعدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية لوضع خارطة طريق للعبة خلال المرحلة المقبلة. Advertisements وقدم إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز رؤية مصر خلال الإجتماع على تعديل اللوائح ومواعيد البطولات المقبلة ، وأشار أمين خلال الاجتماعات أن مصر جاهزة دائما لاستضافة البطولات القارية أو الدولية فى أي وقت لما تتمتع به من منشآت رياضية على أعلى مستوي وبنية تحتية تساهم فى نجاح أي بطولة على أرضها. وتختتم أعمال المكتب الرئاسي للاتحاد الإفريقي للجمباز غدا الخميس.

اجتماع الاتحاد الافريقى

اهياب امين مع الوفد

رئيس الجمباز فى الاجتماع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الجمباز يشارك فى اجتماعات المكتب الرئاسى للاتحاد الإفريقى بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.