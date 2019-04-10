شكرا لقرائتكم خبر عن من يفض الاشتباك فى مظاليم مجموعة القاهرة بالقسم الثانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب دورى القسم الثانى من نهايته بعدما أصبح لا يفصلنا سوى أسبوعين فقط على نهايته، وقد تأكد صعود أسوان من المجموعة الأولى، بينما وضع طنطا قدما فى الدورى بعدما أصبح الفارق بين أقرب المنافسين خمس نقاط وتحتاج إلى نقطة وحيدة فى المباراتين المقبلتين لتأكيد الصعود.

أما فى المجموعة الثانية فمازال الاشتباك مستمرا بين أربع أندية وهم إف سى مصر صاحب الصدارة برصيد 50 نقطة والترسانة وسيراميكا كليوباترا صاحبى المركزين الثانى والثالث برصيد 47 نقطة والقناة صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

والسؤال الذى يطرح نفسه فى الوقت الحالى من يفض الاشتباك فى المجموعة الثانية وينجح فى خطف تذكرة الصعود.

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فعلى الرغم من تقدم أف سى مصر بقيادة محمد صلاح فى الترتيب بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إلا أنه ينتظر مواجهتين غاية فى القوة والندية أمام منتخب السويس والمريخ البورسعيدى، ورغم حنكة المدير الفنى فى التعامل فى مثل هذه الأمور، إلا أنه عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة الفوز على أبناء الغريب فى اللقاء المقبل حتى يحسم الفريق الصعود للدورى بشكل رسمى.

أما الترسانة فيسعى أحمد كشرى المدير الفنى للفريق إلى تحفيز لاعبيه فى اللقاءين المقبلين أمام النصر والزرقا للحصول على الست نقاط على أمل خسارة أف سى مصر إحدى مباراتيه، لتحقيق المراد بالصعود لدورى الأضواء والشهرة.

أما سيراميكا كليوباترا فأمامه مباراتان مهمتان أمام جمهورية شبين على ملعبه والقناة خارج ملعبه، ويأمل هيثم شعبان المدير الفنى للفريق فى تحقيق الإنتصار أيضا على أمل وقوع أف سى مصر لتحقيق المفاجأة بالصعود للدورى.

وتبقى فرص القناة كأصعب الفرص خاصة وأن الفارق بينه وبين صاحب المركز الأول أربع نقاط وسيواجه دمياط الأسبوع المقبل، ويختتم مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا على ملعبه فى لقاء صعب للطرفين فى حالة منافستهما على الصعود حتى الأسبوع الأخير.