شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ألكساندر بوجايف رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا الاتحادية للاطلاع على التجربة الروسية فى ملف الشباب والرياضة، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى الاجتماعى المقام بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما التقى وزير الشباب والرياضة السيد عبدوالا مارديا مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة فى مجالى الشباب والرياضة، وعرض ملخص لاستراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجهها نحو تنمية قدرات ومهارات الشباب فى مختلف المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية التأهيلية.

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جانب من الجلسة

واستعرض أشرف صبحى تجربة الوزارة فى مجال الاستثمار فى المنشآت الشبابية والرياضية، وإدارتها بشكل اقتصادى يراعى تحقيق التطور المطلوب لتلك المنشآت، وتعظيم الإيرادات، بجانب تنفيذ الأنشطة والمشروعات والبرامج المختلفة للنشء والشباب، كما تناولت اللقاءات بحث تفعيل أوجه التعاون من خلال البرامج والمشروعات المشتركة.

وفى سياق آخر استجاب وزير الشباب والرياضة إلى دعوة العشاء من جانب السيد السفير محمد إدريس سفير مصر الدائم بالأمم المتحدة بحضور القنصل المصرى بنيوريوك.



اشرف صبحى و مسئول السفارة

وقدم سفير مصر بالأمم المتحدة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على المشاركة المتميزة للوفد المصرى، الذى يرأسه الوزير فى فعاليات المنتدى الاقتصادى الاجتماعى ecosoc الذى جاء تحت عنوان "إدماج وتمكين ومساواة الشباب"، لمناقشة عدد من الملفات منها النمو الاقتصادى والعمل اللائق، التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، قضايا السلام والأمن والعدل، قضايا المناخ، دور المؤسسات المعنية بالشباب وتعظيم مشاركتهم لتحقيق أهداف التنمية.