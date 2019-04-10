شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: نادي رياضي يوفر لك "شريك الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "سوبر كورة" خبراً مُثيراً حول قيام نادي رياضي بتوفير "شريك الحياة" من خلال إعلان للتعارف الجاد. - لمعرفة مزيد من التفاصيل..اضغط هنا

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