شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش يرتدى القفاز الذهبى فى المغرب منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى محمود جنش، حارس مرمى الزمالك قفاز الإجادة مع فريقه هذا الموسم، بعدما ساهم فى تحقيق الانتصارات مع الأبيض بالحفاظ على نظافة شباكه فى العديد من المباريات، خاصة فى مشاركته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق "الكلين شيت" للمباراة الرابعة على التوالى، بعد تعادل الأبيض مع حسنية أغادير المغربى سلبيًا، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتُمثل المغرب "وش السعد" على جنش، بعدما سبق وأن تألق فى جميع مبارياته التى شارك فيها مع الزمالك أمام المغاربة فى البطولات الأفريقية، ويستعرضها ”الخليج 365” فى التقرير التالى..

- جنش أمام المغرب الفاسى

المغرب شهد الظهور الرسمى الأول لمحمود جنش مع الزمالك أفريقيًا وتحديدًا عندما شارك أساسيًا أمام فريق المغرب الفاسى فى مباراة الذهاب بدور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا، عام 2012 بعدما شارك بديلا عن عبدالواحد السيد لإيقافه فى هذه المباراة لحصوله على إنذارين، شارك جنش أساسيًا فى المباراة ليفوز الزمالك بهدفين دون رد.

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- جنش أمام اتحاد طنجة المغربى

ثانى ظهور جنش فى المغرب كان فى مباراة اتحاد طنجة المغربى بذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية للنسخة الحالية، وتعادل الأبيض خلالها سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت على ملعب طنجة، قبل أن يفوز فى مباراة العودة ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لدور المجموعات.

- الزمالك وحسنية أغادير المغربى

واصل جنش إجادته بالمغرب، بعدما قدم أداء مميز خلال مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى أقيمت على ملعب أدرار، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحقق الكلين شيت الرابع على التوالى ببطولة الكونفدرالية بعد خروجه بشباك نظيفة خلال مباريات الأبيض أمام بترو أتليتكو الأنجولى وجورماهيا الكينى ونصر حسين داى الجزائرى فى دور المجموعات بالكونفدرالية، من بينهم ثلاث مباريات خارج الأرض.