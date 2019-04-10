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10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى، بالكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل باستاد السويس.

وكشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن سبب الاكتفاء بـ10 آلاف مشجع يرجع إلى سعة ملعب استاد السويس الذى يقل بكثير عن ستاد برج العرب الذى يستضيف مباراة الأهلى وصن داونز بدورى الأبطال السبت المقبل بـ30 ألف مشجع.

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا فى مباراة الذهاب بالمغرب.

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