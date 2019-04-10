شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

يحتل الأهلى قبل انطلاق المباراة المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذى يملك فى جعبته 59 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

Advertisements

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة وحسين الشحات وجونيور أجاى.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين فوز الأهلى بثلاثية دون رد عن طريق حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة وجونيور أجاى فى الدقيقة 30 ورمضان صبحى فى الدقيقة 77.

وكان هدف حسين الشحات فى المقاصة هو الهدف الأول له مع الأهلى بعد انتقاله للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى قادماً من العين الإماراتى.