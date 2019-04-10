دكة الزمالك لا تصدأ.. حسنية أغادير قبلة الحياة لبدلاء الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مواجهة الزمالك أمام حسنية أغادير فى ذهاب دور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، التى انتهت بالتعادل السلبى الذى يعد بشكل كبير فى صالح الفريق الأبيض قبل لقاء الإياب، أعطت قبلة الحياة للاعبين البدلاء، لتطمئن الجماهير على الفريق.
ويرصد ”الخليج 365” أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق فى ظل منحهم الفرصة من قبل كريستيان جروس بالمشاركة فى جزء من اللقاء فى التقرير التالى:محمد إبراهيم
يعتبر محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض من أبرز اللاعبين الذين أعطتهم مباراة حسنية أغادير قبلة الحياة فى ظل مشاركته فى الدقائق الأخيرة والظهور بمستوى متميز، فضلا عن صناعة فرصة هدف محقق لزميله يوسف أوباما.
ومن المنتظر أن يدرس جروس الدفع بهيما فى التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى للإيقاف.
محمد إبراهيم الزمالك
محمد عنتر
كما أن محمد عنتر لاعب الزمالك الذى شارك فى الدقائق الأخيرة من اللقاء بديلا لإبراهيم حسن أثبت أحقيته فى أن يكون أساسيا فى قلعة ميت عقبة، خاصة أنه لاعب مهارى، ويمتلك فنيات عالية تمكن الفريق الأبيض من العمق الهجومى.
محمد عنتر
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