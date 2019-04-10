نتيجة مباراة “الزمالك وحسنية أكادير ” في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية  ...

الان نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر يصطدم مساء اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءًا فريق الزمالك المصري ونظيرة المغربي حسنية أغادير، في مباراة الذهاب بالدور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سوف تقام المباراة في دولة المغرب وسط حضور جماهيري من قبل عشاق الكرة ومشجعي فريق حسنية أغادير.

نتيجة مباراة الزمالك و حسنية أكادير مباشر

تأهل فريق الزمالك المصري لدور ربع النهائي بعد صدارة مجموعته في البطولة بتسع نقاط حققها الفريق عن طريق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات أخرى كما تلقى خسارة في دورى المجموعات.

وكذلك تأهل الفريق المغربي حسنية أغادير، بعد تربعه على المركز الثاني بالمجموعة بحصوله على ثمانية نقاط، حققها بفوزين وتعادلين وكذلك تلقى الخسارة في مباراتين، وقد صعد الفريق على حساب حامل اللقب الماضي فريق الرجاء الرياضي.

النصف ساعه الاول بدون اى اهداف للفريقين

نهاية الشوط الأول الزمالك 0 – 0 حسنية أكادير

تبقي 20 دقيقه على نهاية المباراة مازالت النتيجة التعادل

انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف

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موعد مباراة الزمالك وحسنية أكادير

سوف تقام مباراة الزمالك الضيف وفريق حسنية أغادير المغربي صاحب الأرض مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتقابل فريقي الزمالك وحسنية أغادير في الدور الربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير || موعد مباراة الزمالك وفريق حسنية أكادير

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

محمود جنش في حراسة مرمى الفريق وأمامه في خط الدفاع عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز وأمامهم طارق حامد – محمود عبد العزيز وفي خط الوسط كل من محمد عنتر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو ويقود خط الهجوم منفردًا خالد بوطيب.

ويسعى جروس لتحقيق نتيجة إيجابية توفر عليهم عناء مباراة الإياب، ليضمن التأهل للدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية.

التشكيل المتوقع لفريق حسنية أغادير

في حراسة المرمى عبد الرحمن الحواصلي، وأمامه في خط الدفاع كل من أميني صديقي – سفيان بوفيتني – ياسين رامي – إدريس بناني، ويضم خط الوسط عماد كيموي – جلال داودي – المهدي أوبيلا – يوسف الفحلي، أما الهجوم فيقوده تامر صيام – أيوب الملوكي.