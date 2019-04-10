الزمالك يتعادل خارج أرضه مع حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يحل الزمالك المصري اليوم ضيفاً ثقيلاً على حسنية أكادير في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة خاصة وأن كل فريق يأمل في الانتصار للصعود لمباراة نصف النهائي وقد أكد ذلك تصريحات كلا المدربين حول المباراة.

ويستضيف ملعب أدرار اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت المغرب وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده تحت قيادة تحكيمية من الحكم صادق السالمي.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

وقد أكد جروس مدرب الزمالك أن الفريق يدخل المباراة لتحقيق الفوز والرجوع إلى القاهرة بنتيجة إيجابية وقد تحدث عن غياب ساسي وأكد على وجود وجاهزية البديل وقد تحدث أيضاً عن الغيابات التي يُعاني منها فريق حسنية أغادير وكذلك أثنى على ملعب المباراة والأجواء الطيبة التي تُحيط باللقاء.