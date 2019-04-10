موعد مباراة الأهلى وصن داونز في لقاء العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وصن داونز ، بعد خماسية مباراة الذهاب التي فاز بها صن داونز على فريق الأهلى المصرى في المباراة التي جمعت بينهم في دور ربع نهائي من دورى أبطال أفريقيا، يسعى النادى الأهلى في التعويض في أرضه حيث سيجمع بينهم لقاء آخر يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

تم الإعلان عن موعد مباراة العودة بين فريق الأهلى المصرى وصن داونز الجنوب أفريقي في دور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا، وسوف تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 13 أبريل 2019 بمصر بعد أن لعب الفريقين مباراة الذهاب في أفريقيا التي انتهت بخسارة كبيرة للنادى الأهلى وفوز صن داونز بخماسية نظيفة دون رد.

توقيت مباراة الاهلي وصن داونز

سوف تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش، والسادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستذاع المباراة مباشرا على قناة Bein Sport HD 1.

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تأهل الفريقية للدور الربع نهائي

كان الأهلى قد تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 10 نقاط بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات و تعادل في مباراة وخسر في مبارتين أخرتين.

أما فريق صن داونز الجنوب أفريقي بقد تأهل بعد التربع على المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط أيضًا وقدد حققهم عن طريق الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مبارتين والتعادل في مباراة واحده.

نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي وصن داونز

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق الأهلى المصرى بفريق صن داونز الجنوب أفريقي، بفوز الثاني بخماسية دون رد ليقترب من التأهل إلى الدور القادم على حساب الأهلى.