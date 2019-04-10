بترو سبورت يستضيف لقاء المصرى والإسماعيلى والسبب!!

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراراً بإقامة مباراة المصري والبورسعيدي في إطار الأسبوع التاسع والعشرين في مسابقة الدوري المصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلاً من الخامسة على استاد بتروسبورت بدلاً من استاد الجيش بالسويس.

ومن جانبه، صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بأن السبب وراء نقل المباراة من استاد السويس إلى استاد بتروسبورت هو نظراً لإقامة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي على ملعب السويس في إطار مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية.