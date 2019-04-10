الآن: نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير اليوم الأحد في مباراة الذهاب بدور الثمانية ببطولة...

جماهير القلعة البيضاء على موعد مرتقب اليوم مع مباراة الذهاب في دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الافريقية والتي يشارك بها الزمالك هذا العام حيث يحل ضيفا على فريق حسنية أغادير وتخشى جماهير الزمالك من حدوث أي مفاجآت من الوارد حدوثها في لقاء اليوم حيث تأمل الجماهير في أن يدخل الفارس الأبيض المباراة بقوة منذ بدايتها.

مباراة الزمالك وحسنية أكادير

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة حيث منزالمقرر بثها عبر قناة beIN Sports HD1 وأُسندت مهمة التعليق للمصري علي محمد علي والمغربي جواد بدة ويدير المباراة من أرض اللقاء الحكم المتميز صادق السالمي وسنقوم بمتابعة نتيجة اللقاء لحظة بلحظة فور انطلاقها.

الزمالك وحسنية أكادير

وضربت بعض الغيابات فريق نادي الزمالك حيث يغيب فرجاني ساسي وحميد أحداد للايقاف وكهربا للاستبعاد، وبينما يجهز جروس مدرب الزمالك البديل فان جاموندي مدرب الفريق المغربي قد أعلن أن التاريخ يستعد لفتح ابوابه اليوم حين يلاقي فريق كبير تاريخيا وقاريا ويأمل في دعم الجماهير اليوم أمام الزمالك لأن المباراة تختلف عن اللقاءات السابقة.

نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أكادير

وبالنظر لمواجهات الزمالك تاريخيا مع الفرق المغربية فسنجد أن التاريخ يدعم القلعة البيضاء قبل مواجهة الليلة فأبناء ميت عقبة قد خاضوا 15 مباراة ضد الأندية المغربية لم يُهزموا سوى في مواجهتين وحققوا الفوز في 9، فهل سيكون الفوز العاشر الليلة من نصيب الزمالك أم للحسنية رأى آخر.

تشكيل الزمالك اليوم: محمود جنش، حمدي النقاز، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة، طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن، خالد بوطيب.