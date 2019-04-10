اتحاد الكرة: الأمن وافق رسمياً على حضور 30 ألف مشجع في لقاء الأهلي وصن داونز

قال الأستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم السبت القادم بإستاد برج العرب.

وصرح حسين، إن الأمن وافق على زيادة العدد من 10 ألاف مشجع إلى 30 ألف لدعم النادي الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا، لكن هناك بعض المحاولات التي يقودها المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لزيادة العدد أكثر من هذا.

ووجه عامر حسين الشكر إلى الجهات الأمنية على زيادة عدد الجماهير، مناشداً جماهير الأهلي الالتزام بالتشجيع المثالي وعدم الخروج عن النص.