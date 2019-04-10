المصري يطلب تأجيل لقاءه أمام الإسماعيلي نتيجة الزمالك وحسنية أغادير

طلب مجلس إدارة النادي المصري من اتحاد الكرة تأجيل مباراته أمام الإسماعيلي بالدوري والمقرر لها 14 إبريل الحالي على إستاد السويس، ولمدة 24 ساعة لتقام يوم 15 من الشهر نفسه.

وأرجع مجلس المصري طلبه إلى أن مباراة الإسماعيلي محدد لها يوم 14 إبريل وهو نفس موعد مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية، والتي تقرر لها أن تقام على إستاد السويس، على الملعب نفسه الذي تحددت عليه مواجهة الإسماعيلي والمصري.

والجدير بالذكر أن المصري سيواجه الزمالك يوم الخميس القادم بإستاد السويس في الدوري وبدون جمهور.