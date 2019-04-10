موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصري بالدوري.. بالتوقيت جدول مباريات الزمالك 2019 في الدوري المصري...

يلعب نادي الزمالك خلال الفترة الماضية العديد من المباريات وينافس على العديد من البطولات هذا الموسم وسط ضغط في عدد كبير من المباريات قبل بطولة الأمم الأفريقية، وسنتعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة سواء في الدوري أو الكونفيدرالية وجدول مواعيد مباريات الزمالك التي تم الإعلان عنها سواء في الدوري المصري أو الكونفيدرالية أو كاس مصر خلال الشهرين المقبلين.

الزمالك يتصدر حتى الآن الدوري المصري لكرة القدم ويملك تشكيلة قوية هذا الموسم من المفترض ان تقوده إلي تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم وهو ما سيسعى إليه الفريق، وهو ما يرغب فيه جماهير النادي الملكي في مصر، لكن الأمر لن يكون سهلاً خاصة محلياً خاصة فيظل المنافسة مع العملاق الأحمر، الامر الذي من المتوقع أن يستمر حتى اللحظات الاخيرة والأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

المباراة الموعد التوقيت “القاهرة الزمالك – جورماهيا الاحد 10 مارس 21:00 المقاولون – الزمالك ” تأجل” الخميس 14 مارس “ 20 مارس الموعد الجديد “ 19:00 نصر حسين داي – الزمالك

الأحد 17 مارس 18:00 الزمالك – الاهلي 30 مارس 19:00 الزمالك – سموحة

4 أبريل 18:00 الزمالك – حسنية اغادير 7 أبريل لم تحدد المصري – الزمالك 10 أبريل 19:00 وادي دجلة – الزمالك 14 أبريل 19:00 الإسماعيلي – الزمالك 18 أبريل 18:00 بيراميدز – الزمالك 22 أبريل 20:00

موعد الزمالك وحسنية أغادير

ويلعب الزمالك ضد حسنية أغادير يوم السابع من أبريل القادم في المغرب مباراة الذهاب، على أن تكون مواجهة العودة يوم 14 من ذات الشهر.