موعد مباراة الاهلي وصن داونز القادمة في مباراة العودة من مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019|...

نعرض عليكم موعد مباراة الاهلي وصن داونز القادمة، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وموعد مباراة العودة بين الاهلي وصن دوانز، ستجمع الفريقين في الجمهورية المصرية، في اللقاء الذي سيطمح من خلاله الاهلي المصري، على تعويض نتيجة مباراة الذهاب.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز القادمة

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي القادمة في مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، في مباريات الإياب، يوم السبت الموافق ل 13 أبريل 2019، وستجرى مباراة العودة بمصر، بعد أن كانت مواجهة الذهاب أجريت بجنوب إفريقيا، حيث يستقبل الاهلي المصري ضيفا على صن دوانز.

توقيت متابعة مباراة لاهلي وصن داونز في الإياب

تما الإعلان أنه مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز يوم السبت الموافق ل 13 أبريل 2019، ستنطلق في تمام الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة 18.00 بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية المحلي، وفقي حالة تغير موعد مباراة الاهلي سنقدمه لكم فتابعونا، أما القناة الناقلة لمباراة لاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز في ربع نهائي

في مباريات دور المجموعات، كان المارد الأحمر تمكن من التأهل في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد عشرة نقاط، جمعها بعد تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في مواجهة، وانهم في مباراتين.

وفي المقابل قبل موعد مباراة الاهلي القادمة في دور الثمانية من دوري الأبطال، تمكن فريق صن دوانز ما ميلودي، في المركز الثاني من المجموعة الأولي، برصيد عشرة نقاط، بعد الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في مباراة، وانهزم في مباراتين.

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نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز في الذهاب

في مباراة الذهاب انتهت نتيجة مباراة الاهلي وصن دوانز، بهزيمة الاهلي وفوز الفريق الجنوب إفريقي، وذلك بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ليقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور القادم، من دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة الإياب.

أخبار مباراة الاهلي وصن دوانز القادمة

وفي أخبار الاهلي قبل المباراة، حيث أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وصن دوانز القادمة في لقاء الإياب، وسعر التذكر تم تحديده في سعر 10 جنيهات.

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