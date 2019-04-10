برج العرب يرفض رسمياً استضافة مباراة الأهلى وصن داونز فى دوري الأبطال

وجه مسئولو استاد برج العرب خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة يتضمن اعتذار الاستاد عن استضافة مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي التي ستقام مساء يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور الـ 8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه، أشار مصدر مسئول باتحاد الكرة برفض مسئولي الاستاد استضافة المباراة على استاد برج العرب، مؤكداً بأنهم طلبوا من اتحاد الكرة والنادي الأهلي البحث عن ملعب بديل، ولا تزال المفاوضات سارية لحسم الملعب النهائي الذي سيقام عليه اللقاء.

تجدر الإشارة أن تلقى الأهلي هزيمة من فريق صن داونز بنتيجة 5 – 0 في مباراة الذهاب، حيث يحتاج بذلك إلى الفوز بسداسية نظيفة في مباراة العودة حتى يتمكن من التأهيل لدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا.