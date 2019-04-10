 القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أكادير – موعد  مباراة الزمالك وفريق...

الناقلة المفتوحة لمشاهدة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر يبحث الكثير من متابعي الساحرة المستديرة عمومًا وجماهير نادي الزمالك بالأخص على طريقة مشاهدة مباراة الذهاب التي تجمع فريق الزمالك ضد الفريق المغربي حسنية أغادير في ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2019.

وقد تأهل الفريقين لربع النهائي بعد النجاح في تخطي دور المجموعات، الزمالك أول مجموعته ب 9 نقاط ، وحسنية أغادير ثاني مجموعته ب ثمان نقاط.

يذكر أن هذه المواجهة هي الأولى في تاريخ مواجهة الفريقين وقد اصطدم الزمالك من قبل بـ 7 مواجهات مع فرق المغرب حصد منها انتصارين و ثلاث تعادلات و هزيمتين.

نتيجة مباراة “الزمالك وحسنية أكادير مباراة الذهاب “

نهاية الشوط الأول الزمالك 0 – 0 حسنية أكادير

تبقى 20 دقيقه على نهاية المباراة مازلت النتيجة التعادل

انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير فى اياب ربع النهائي

تم الإعلان عن الموعد الرسمي الأخير لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في دور اياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2019، وسوف تقام المباراة يوم الأحد 14 أبريل 2019 في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء الحكم: هيلدر مارتينز دي كارفاليو وستقام المباراة على ستاد الجيش بالسويس

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير بث مباشر

تعد قناة beIN SPORTS HD 1 المالك الحصري لحقوق نقل بطولة كأس الكونفدرالية 2019، حيث تذاع جميع مباريات البطولة على هذه القناة فقط، وسوف تذاع مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية اكادير مجاناً اليوم

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير مجانا اليوم، هي قناة الأولى المغربية المفتوحة على البث الأرضي، على التردد التالى:-

تردد قناة الأولى المغربية 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12207 (V) 27500 – 3/4 SD نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 SD نايل سات 11476 (V) 27500 – 3/4 HD عرب سات 12683 (V) 27500 – 3/4 HD هوت بيرد 10873 (V) 27500 – 3/4 HD

مباراة الزمالك اليوم

عاد الزمالك لصدارة بطولة الدوري الممتاز بعد تحقيق فوزه على سموحة بعد أن تصدر الأهلي بصورة مؤقتة لأول مرة بطولة الدوري إلى أن انتهت المباراة بفوز الزمالك وعاد لتصدر بطولة الدوري مرة أخرى، لعب الزمالك 24 مباراة في الدوري الممتاز خسر منهم مباراة واحدة فقط وتعادل في 6 مباريات و حقق الفوز في 17 مباراة ليحتل صدارة بطولة الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الأهلي الذي احتل المركز الثاني.

مباراة حسنية أغادير الان

اصطدم فريق حسنية أغادير مرة واحدة من قبل مع فريق مصر وكان قد واجه فريق الأهلي المصري في بطولة دوري أبطال العرب 2004 في دور الـ 32 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في دور الذهاب بالمغرب وفاز الأهلي بعدها بثلاثية في مباراة العودة بالقاهرة.

وقد شارك فريق حسنية أغادير المغربي بدوري أبطال أفريقيا مرتين من قبل في عام 2003 وودع البطولة في دور الـ16 بعد خسارته أمام أسيك الايفواري، ثم في عام 2004 ولم يستطيع الفريق عبور دور الـ 32 بعد خسارته أمام النجم الساحلي التونسي، وشارك في الكونفيدرالية في مناسبة وحيدة قبل مشاركته الحالية وخرج من دور الـ 16 الأول على يد دولفين النيجيري.