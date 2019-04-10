نتيجة Zamalek افريقيا يا زمالك|ملخص واهداف مباراة حسنية أكادير والزمالك الكونفدرالية |حسنية أكادير ضد الزمالك| موعد مباراة العودة فى القاهرة يلعب فريق الزمالك فى لقائه بذهاب ربع نهائى كأس الكنفدرالية الأفريقية، ويأمل صاحب القلعة البسضاء فى تحقيق انتصار من أجل استكمال المشوار، ويسعى لاعبى مدرسة الفن والهندسة فى خطف الفوز وضمان التأهل بنسبة كبيرة أو تحقيق التعادل الإيجابى بأقصى تقدير.

وكان الزمالك قد تأهل فى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقائين وتعادل فى 3 مناسبات وخسر مباراة واحدة، وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على منافسه سموحة فى المباراة الماضية بنتيجة 1-0 .

تقام مباراة حسنية أغادير والزمالك فى ذهاب دور ال8 من كأس الكنفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،والعاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الثامنة بتوقيت المغرب، وبالساعة السابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

ملخص واهداف مباراة الزمالك و حسنية أغادير

نزول اللاعبين إلى ارض الملعب

بداية الشوط الأول

الدقيقة 10 ضربه حره لحسنية اغادير

الدقيقه 14 سيطرة واستحواذ من لاعبي أغادير على الكرة حتى الآن

حسنية أكادير والزمالك يلا شوت اول ربع ساعه بدون تسجيل

كورة ستار Asd اون لاين مباراة الزمالك وحسنية أكادير ضربة حرة لفريق الزمالك

مباراة حسنية أكادير والزمالك بدون تقطيع 22 كرات عالية حائرة وسط الملعب

مباراة حسنية أكادير والزمالك كورة لايف

الدقيقه 33 جنش حارس الزمالك ينقذ شبكة الابيض بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها كيماوي لاعب أغادير من جنش وتخرج ركنية

حسنية أكادير والزمالك يلا شوت الجديد جنش يصد كرات اغاير

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

نهاية الشوط الأول الزمالك 0 – 0 حسنية أكادير

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استراحة

بداية الشوط الثانى

كورة لايف مباراة حسنية أكادير والزمالك فرصة ضائعة هدف عماد الكيماوي

الدقيقه 62 توقف المباراة لعلاج جنش حارس الزمالك

الدقيقه 70 توقف المباراة مرة أخرى بعد سقوط لاعب أغادير

محاولات التسديد من الفريق السوسي ويتصدى لها جنش البطل

خمس دقائق وتنتهي المباراة والنتيجة سلبية

انتهت مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالتعادل السلبي

وسيكون موعد مباراة العودة الأحد 14 أبريل 2019 فى القاهرة

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جاء تشكيل فريق حسنية أغادير على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد الرحمن الحواصلي.

خط الدفاع: ياسين الرامي و سفيان بوفتيني و عبدالعلي خنبوبي وأمين صادقي.

خط الوسط: جلال الداودي و زهير الشاوش و إدريس بناني وعماد كيماوي.

خط الهجوم: يوسف الفحلي وتامر صيام

تشكيل الزمالك لمباراة حسنية أكادير بالكونفدرالية الأفريقية.