نتيجة مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم و تعرف على موعد مباراة العودة

مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم الاحد 7 أبريل 2019 فى ذهاب دور الثمانية فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية المباراة ستقام فى المغرب على ملعب أدرار، يسعى اليوم الزمالك فى تحقيق الفوز على حسنية أغادير، أو التعادل حتى يكون العودة الذى سيقام الاسبوع القادم فى مصر أسهل بالنسبة للفريق مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اكادير

مباراة الزمالك وحسنية اكادير

مباراة الزمالك وحسنية اكادير اليوم الأحد فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المغرب و الجزائر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية و العراق و قطر، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، المباراة ستقام على ملعب أدرار بالمغرب، و سوف تذاع على قناة bein sport1

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى جنش.

خط الدفاع عبد الله جمعة – الونش- محمود علاء – حمدي النقاز.

خط الوسط طارق حامد – محمود عبد العزيز، أحمد زيزو – يوسف أوباما – إبراهيم حسن.

الهجوم خالد بو طيب.

و على دكة البدلاء: عماد السيد – محمد عبد السلام – عمر السعيد – بهاء مجدي – محمد عنتر – محمد إبراهيم – محمد عبد الغني.

الان استديو تحليلى ماقبل مباراة الزمالك اليوم مع حسنية أكادير

الشوط الاول

بدأت المباراة منذ دقيقة و الفريق المغربى يضغط على مدافعى الزمالك

ضغط هجومى على مدافعى الزمالك من فريق حسنية اكادير

مر من أحداث الشوط الاول حولى 8 دقائق و هجمات خطيرة من فريق حسنية أكادير و لا تزال النتيجة هى التعادل السلبى بين فريقى الزمالك و حسنية أكادير

الدقيقة 15 من أحداث الشوط الاول و شهدت هجمة خطيرة للغاية من حسنية اكادير تخرج خارج الملعب

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الدقيقة 18 الزمالك حتى الان ناجح دفاعيا بقيادة جنش فى الزود عن مرماه و منع الكرات الخطيرة

الدقيقة 30 الافضلية حتى هى للفريق المغربى الذى يضغط هجوميا لكن لاعبى الزمالك يقاتلون على الكرة

د 40 ما زالت النتيجة هى التعادل السلبى حتى الان

انتهى الشوط الاول 0/0

الشوط الثانى سيبدأ بعد قليل

الدقيقة 46 تألق من جنش حارس الزمالك فى التقاط كرة خطيرة من أمام مهاجم أكادير

د 54 لاعبو الزمالك يؤدون الناحية الدفاعية بجدية و النتيجة 0/0

د 58 سقوط جنش نتيجة اصطدامه بلاعب من حسينية اغادير

د 67 هناك محاولات هجومية متتالية لصالح الزمالك شكلت خطورة على مرمى حسينية اغادير

د 73 لا توجد خطورة على المرميين من الفريقين و تألق من جنش حارس الزمالك

د81 التعادل السلبى حتى الان فى المباراة

النتيجة هى التعادل السلبى فى الوقت الاضافى

انتهت المباراة 0/0

موعد مباراة العودة ستكون يوم الأحد 14 ابريل 2019