نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا تقام مباراة ذهاب دور ال8 فى دورى أبطال أوروبا بمواجهة إنجليزية خالصة بين فريق توتنهام وفريق مانشيستر سيتى، ويستضيف ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم الجديد المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 9/4/2019، ويأمل فريق توتنهام فى خطف الانتصار واستكمال المشوار نحو اللقب الأوروبى، فيما يطمح مان سيتى فى وضع يدا وساق نحو التأهل وانتظار معركة الإياب للتأكيد.

يلعب فريق توتنهام فى لقاء ذهاب دور ال8 بدورى أبطال، ويأمل فريق السبيرز فى تحقيق انتصار كبير على أرضه وبين جماهيره، كما يسعى الفريق فى حسم الفوز لصالحه من أجل الإقتراب خطوة أخرى نحو اللقب الأوروبى المنتظر بعد ضياع جميع بطولات موسمه، ويطمح الليلا وايتس فى تقديم أداء فنى وبدنى رائع وإقناع العاشقين والمحبين للفريق بالأداء المميز.

Advertisements

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

انتهت المباراة بفوز فريق توتنهام بهدف نظيف سجله اللاعب هيونغ مين سون فى الدقيقة 87

وتأهل فريق توتنهام فى وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من الفوز فى لقائين والتعادل فى مباراتين وخسارة مناسبتين، وكان الفريق قد واجه نظيره الألمانى بروسيا دورتموند وحقق الفوز عليه ذهابا بنتيجة 3-0، وفى الإياب حقق الفوز أيضا 1-0 .

مانشيستر سيتى يطمح فى إقصاء جاره اللندنى من البطولة ووضع قدما فى نصف النهائى

يدخل فريق مانشيستر سيتى للقاء الذهاب خارج أرضه بدورى الأبطال، ويأمل فريق السيتينز فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب، كما يسعى الأزرق السماوى فى خطف الفوز ووضع قدما نحو نصف نهائى اللقب والإقراب خطوات إضاففية من أجل حسم اللقب، ويطمح المان سيتى فى تقديم أداء مميز فى المباراة النارية وحسم اللقاء قبل معركة الإياب.

وتأهل مانشيستر سيتى فى صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة حيث حقق الانتصار فى 4 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراة أيضا، وكان الفريق قد وقع واجه فريق شالكه فى دور ال16 وحقق الفوز ذهابا بنتيجة 3-2، وفى لقاء الإياب اكتسح منافسه بنتيجة 7-0 .

موعد مباراة توتنهام ومانشيستر سيتى

تبدء مباراة توتنهام ومانشيستر سيتى فى ذهاب دور ال8 بدورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9/4/2019، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 19:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومان سيتى

تذاع مباراة توتنهام ومان سيتى فى ذهاب دور ال8 بدورى الأبطال على شبكة قنوات bin sport hd1، كما يذاع استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.